Cangzhou Mingzhu Plastic Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse für die Cangzhou Mingzhu Plastic-Aktie zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt auf ein neutrales Rating hindeuten. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt liegt bei 4,31 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,1 CNH nur eine Abweichung von -4,87 Prozent aufweist. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,08 CNH, was nur eine geringfügige Abweichung von +0,49 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Cangzhou Mingzhu Plastic auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche zeigt die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -8,8 Prozent im Vergleich zu einem Anstieg von durchschnittlich 6,62 Prozent bei ähnlichen Aktien. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich führt dies zu einer schlechten Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung von 2,48 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,61 %, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Cangzhou Mingzhu Plastic-Aktie basierend auf den analysierten Kriterien.