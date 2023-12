Cangzhou Mingzhu Plastic Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie von Cangzhou Mingzhu Plastic eine Rendite von -19,67 Prozent. Dies liegt 20,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 0,98 Prozent im Sektor "Energie". Daher wird die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Cangzhou Mingzhu Plastic beträgt 2,48 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,95 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die Analyse ergeben, dass die Diskussionsintensität stark ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Cangzhou Mingzhu Plastic bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cangzhou Mingzhu Plastic liegt bei 24 und befindet sich somit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.