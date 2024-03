Cangzhou Mingzhu Plastic Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cangzhou Mingzhu Plastic betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 52,63 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten vor allem positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cangzhou Mingzhu Plastic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,11 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,58 CNH) weicht um -12,9 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cangzhou Mingzhu Plastic 22. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und wird daher als "Neutral" eingestuft.