Cangzhou Dahua Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Cangzhou Dahua hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -6,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cangzhou Dahua um -11,19 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Materialien"-Sektor betrug die mittlere Rendite -6,67 Prozent, und Cangzhou Dahua lag um 11,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Underperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Cangzhou Dahua kürzlich Gegenstand positiver Diskussionen, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem zeigen weitere Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt fünf (5 Schlecht, 0 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cangzhou Dahua mit 13,51 CNH momentan -0,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,72 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität rund um Cangzhou Dahua, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cangzhou Dahua daher als "Gut"-Wert eingestuft.