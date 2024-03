Cangzhou Dahua Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Cangzhou Dahua hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -23,2 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -18,58 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -23,2 Prozent hatte, liegt Cangzhou Dahua um 18,58 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cangzhou Dahua bei 10,75 CNH und ist damit inzwischen -6,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -20,96 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Cangzhou Dahua neutral ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cangzhou Dahua-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,79, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,51, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Cangzhou Dahua in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbrachte. Jedoch zeigten sich auch 3 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.