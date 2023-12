Cangzhou Dahua Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Cangzhou Dahua liegt bei 55,07 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 60,41 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Cangzhou Dahua derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 15,12 CNH, während der Aktienkurs von 13,2 CNH um -12,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,66 CNH deutet auf eine Abweichung von -3,37 Prozent hin. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, mit nur vereinzelten Tagen, an denen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cangzhou Dahua diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") 9,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,3 Prozent, wobei Cangzhou Dahua aktuell 9,56 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.