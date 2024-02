Cangzhou Dahua Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Cangzhou Dahua wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,02 CNH, während der Aktienkurs bei 10,48 CNH um -25,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 12,31 CNH zeigt eine Abweichung von -14,87 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cangzhou Dahua liegt bei 38,87 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 64,84 eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Cangzhou Dahua im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,2 Prozent erzielt, was 21,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Chemikalien" liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 21,5 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei die Diskussion an vier Tagen positiv und an drei Tagen negativ geprägt war. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.