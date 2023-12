Cangzhou Dahua Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Internet-Kommunikation über Cangzhou Dahua zeigt keine signifikanten Ausschläge in der Stimmung oder Diskussionsstärke. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Abweichung von -12,93 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein nahezu neutraler Wert und somit eine "Neutral"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als positiv eingestuft, obwohl auch 9 Schlecht-Signale identifiziert wurden. Der Relative Strength Index zeigt eine als überkauft betrachtete Situation, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Cangzhou Dahua eine negative Einstufung in Bezug auf die Anlegerstimmung und den Relative Strength Index.

