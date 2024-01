Cango Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Cango -Ky liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 26,45 Prozent niedriger, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,34 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Cango -Ky mit einer Rendite von -23,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Cango -Ky auf Social-Media-Plattformen spiegeln gemischte Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung gemischt ist.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Cango -Ky bei 1,15 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,99 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,91 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,06 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -6,6 Prozent ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Cango -Ky als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 96,86 insgesamt 163 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 36,85 im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".