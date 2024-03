Cango Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cango-Ky ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cango-Ky mit einem Wert von 96,86 höher als der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" angesehen werden kann, was zu einer negativen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die Dividendenrendite von Cango-Ky beträgt 0 Prozent, was 3,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine negative Bewertung.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cango-Ky bei 1,18 USD, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,58 USD, was einen Abstand von +33,9 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positives Signal, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis der technischen Analyse führt.