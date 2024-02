Cango Aktie: Das ist die Höhe!

Die Dividendenrendite von Cango -Ky liegt derzeit bei 0 Prozent und damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,66 Prozent. Aus diesem Grund haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik gegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cango -Ky derzeit um +13,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,26 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Cango -Ky liegt bei 44,44, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 23,08, was für 25 Tage zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Gut".