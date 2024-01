Cango Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Anlegerstimmung für Cango -Ky bleibt weiterhin überwiegend positiv, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es sechs positive und nur zwei negative Tage. An sechs Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsbewertung führt.

Auf fundamentalen Daten basierend, zeigt sich jedoch eine Überbewertung der Cango -Ky-Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 96, was bedeutet, dass die Börse 96,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Cango -Ky zahlt. Dies ist 159 Prozent mehr als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37, was die Überbewertung des Titels bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cango -Ky-Aktie der letzten 7 und 25 Tage zeigt sich neutral, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 55, während der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis bei 54 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich eine Unterperformance von Cango -Ky. In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -29,1 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um -4,59 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -24,51 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt Cango -Ky mit einer Unterperformance von 39,51 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt.

Insgesamt erhält Cango -Ky auf Basis dieser Daten eine neutrale bis schlechte Bewertung.