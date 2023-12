Cango Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aktie von Cango -Ky wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 96,86 liegt die Aktie insgesamt 168 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" von 36,16. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Cango -Ky in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cango -Ky-Aktie bei 1,16 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,95 USD liegt, was einem Abstand von -18,1 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -13,64 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cango -Ky weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI-Punkt unserer Analyse.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Aktie von Cango -Ky basierend auf verschiedenen Analysemethoden.