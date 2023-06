Cango Aktie: Was geht denn hier ab?

An der Börse New York notiert die Aktie Cango -Ky am 31.05.2023, 23:29 Uhr, mit dem Kurs von 1.16 USD. Die Aktie der Cango -Ky wird dem Segment "Internet Einzelhandel" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cango -Ky einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cango -Ky jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Cango -Ky für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Cango -Ky für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Cango -Ky insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,5 Prozent und liegt damit 0,45 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel, 4,06). Die Cango -Ky-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Cango -Ky mit einer Rendite von -27,39 Prozent mehr als 78 Prozent darunter. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 112,67 Prozent. Auch hier liegt Cango -Ky mit 140,06 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.