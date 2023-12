Cango Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Cango-Ky als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Cango-Ky-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum 59,42 beträgt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch die Gesprächsfrequenz über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cango-Ky verstärkt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 96. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 36. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher laut der Redaktion als überbewertet einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Zur Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz lässt sich sagen, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für die Aktie zu verzeichnen war. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht" bewertet. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Cango-Ky-Aktie daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.