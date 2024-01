Cango Aktie: Schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen hat die Anzahl negativer Kommentare über Cango -Ky in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhalten hat. Die Häufigkeit der Diskussionen über Cango -Ky deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Deshalb erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Dividendenrenditen weist Cango -Ky derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,38 % im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cango -Ky-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt als "Schlecht" bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnitten, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

In fundamentalen Analysen gilt die Aktie von Cango -Ky als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 96,86 insgesamt 159 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel".

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie von Cango -Ky insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

