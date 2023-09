Cango Aktie: Geht es jetzt los?

Cango -Ky, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 20:28 Uhr) mit 1.18 USD deutlich im Minus (-1.69 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Cango -Ky entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Cango -Ky erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -11,36 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +5,1 Prozent im Branchenvergleich für Cango -Ky bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,39 Prozent im letzten Jahr. Cango -Ky lag 27,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cango -Ky in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cango -Ky wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Cango -Ky liegt mit einem Wert von 96,86 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 249 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" von 27,79. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".