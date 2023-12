Cango Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs von Cango-Ky liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 26,45 Prozent niedriger, was zu einer Rendite von -26,45 Prozent führt. Dies liegt mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche verzeichnete Cango-Ky in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -26,45 Prozent, was 20,74 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertung des Sentiments und Buzzes spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der längerfristigen Analyse der Kommunikation im Internet zeigte Cango-Ky interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war geringer, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte, während die Rate der Stimmungsänderung positiv war und zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cango-Ky einen Wert von 96 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Cango-Ky damit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cango-Ky-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,66 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Cango-Ky.

Insgesamt deutet die Analyse auf eine schlechte Performance der Cango-Ky-Aktie hin, sowohl im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor als auch hinsichtlich des Sentiments, der Fundamentaldaten und des RSI.