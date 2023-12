Canggang Railway Ltd Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Canggang Railway, so ergibt sich ein Wert von 30,99 Punkten für den 7-Tage-RSI. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso zeigt auch der 25-Tage-RSI (Wert: 66,8) eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung fällt ebenfalls neutral aus, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Aktie wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Canggang Railway bei 6,51 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,32 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +27,8 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Gut". Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 10,46 HKD, was einer Distanz von -20,46 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung für Canggang Railway. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".