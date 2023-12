Canfor Pulp Products Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie von Canfor Pulp Products wird derzeit basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,47 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Papier & Forstprodukte" (319,17) einen Abschlag von 95 Prozent darstellt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Analysten bewerten die Canfor Pulp Products-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (3,21 CAD) signalisiert ein Aufwärtspotenzial von 109,97 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Canfor Pulp Products eine positive Bewertung aus Analystensicht.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (3,83 Prozent) mit 0 Prozent eine Unterperformance von 3,83 Prozent auf, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die Performance der Canfor Pulp Products-Aktie in den letzten 12 Monaten lag bei -60,67 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -11,52 Prozent eine Underperformance von -49,16 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.