Canfor Pulp Products Aktie: Hilfe!

Die Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich Canfor Pulp Products war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber auch Tage ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als vornehmlich neutral eingestuft. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Canfor Pulp Products daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Canfor Pulp Products bei -57,29 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -20,8 Prozent, wobei Canfor Pulp Products mit 36,49 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Canfor Pulp Products beträgt 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse der Canfor Pulp Products-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,86 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,56 CAD, was einem Unterschied von -16,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,66 CAD weist mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-6,02 Prozent Abweichung) auf eine negative Entwicklung hin. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält Canfor Pulp Products insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.