Canfor Pulp Products Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs des Unternehmens Canfor Pulp Products hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,25 Prozent erzielt, was 35,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterperformance-Bewertung mit insgesamt "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,02 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -7,14 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Canfor Pulp Products wird überwiegend positiv bewertet, basierend auf Kommentaren und Befunden in sozialen Plattformen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 2-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Empfehlung für Canfor Pulp Products aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 90,38 Prozent und ein mittleres Kursziel von 2,97 CAD, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Daher ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".