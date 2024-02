Canfor Pulp Products Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für Canfor Pulp Products zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 57,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einstufung für die RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" hat Canfor Pulp Products im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,25 Prozent erzielt, was 36,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Papier & Forstprodukte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -21,41 Prozent, und Canfor Pulp Products unterperformed diesen Wert um 36,84 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet wird Canfor Pulp Products im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Papier & Forstprodukte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,47, was einem Abstand von 96 Prozent zum Branchen-KGV von 324,35 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Canfor Pulp Products derzeit -6,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -17,02 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Canfor Pulp Products Aktie auf Basis von technischer Analyse, Branchenvergleich und Fundamentaldaten.