Canfor Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negativen Themen überwogen. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Canfor ausgetauscht. Als Folge dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse, verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Canfor derzeit bei 19,22 CAD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 17,5 CAD gehandelt wird und somit einen Abstand von -8,95 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit bei 16,23 CAD. Dies entspricht einer Differenz von +7,83 Prozent und einem "Gut"-Signal für die Canfor-Aktie. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canfor-Aktie liegt bei 70, was auf eine Überkaufung hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,72, was bedeutet, dass Canfor weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Canfor.

Bei einem Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Canfor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,03 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -10,43 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,6 Prozent im Branchenvergleich für Canfor. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,43 Prozent im letzten Jahr, wobei Canfor um 16,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.