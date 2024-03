Canfor Aktie: Was könnte passieren?

Die kanadische Holz- und Papierproduktefirma Canfor hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrige Bewertung erhalten. Mit einer Dividende von 0 % liegt Canfor 3,58 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Canfor-Aktie von 16,78 CAD um -7,29 % vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (18,1 CAD) ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (16,76 CAD) liegt der letzte Schlusskurs (16,78 CAD) jedoch nur um +0,12 % ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Canfor-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer auf rot und positive Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An einem Tag zeigten sich die Anleger größtenteils neutral. Weiterhin wurde überwiegend negativ über das Unternehmen Canfor diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Canfor-Aktie, gemessen anhand von Beiträgen und der Änderung der Stimmung im Internet, ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies. Somit erhält die Canfor-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".