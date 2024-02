Canfor Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der kanadische Holzproduzent Canfor hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0 % veröffentlicht, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Papier & Forstprodukte") von 3,58 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Canfor derzeit bei 18,34 CAD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 15,93 CAD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -13,14 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der derzeit bei 16,89 CAD liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -5,68 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt zeigt die technische Analyse somit eine negative Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ, da Canfor in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Canfor in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,62 Prozent erzielt hat, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors ("Materialien") liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,14 Prozent erzielt hat, liegt Canfor mit -32,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich somit, dass Canfor in Bezug auf die Dividendenrendite, technische Analyse, Anleger-Stimmung und Branchenvergleich negative Bewertungen erhält und in allen Kategorien als "Schlecht" eingestuft wird.