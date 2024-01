Canfor Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Canfor":

Die Aktie von Canfor wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 12,64, was 96 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Papier & Forstprodukte" mit 323,42. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Analysten bewerten die Canfor-Aktie ebenfalls positiv. Von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 4 als "Gut" und 0 als "Neutral" eingestuft. In den vergangenen Studien des letzten Monats wurde die Aktie auch mehrheitlich als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 22,75 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 24,25 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Canfor daher eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Canfor jedoch weniger gut ab. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Canfor in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich, dass die Canfor-Aktie nach fundamentalen und analytischen Gesichtspunkten positiv bewertet wird, jedoch bei der Dividendenrendite Schwächen aufweist. Die Anleger-Stimmung ist hingegen insgesamt positiv, was für die Aktie spricht.