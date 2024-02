Canex Metals Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Canex Metals zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor eine Rendite von -28,57 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -22,71 Prozent, wobei Canex Metals mit 5,86 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Canex Metals liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,58 Prozent zur Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canex Metals liegt bei 50, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canex Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 CAD liegt, was einem neutralen Rating entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,05 CAD und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Canex Metals-Aktie in den Kategorien Rendite, Dividendenpolitik, Relative Strength Index und technische Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.