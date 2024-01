Canex Metals Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich der Aktienkurs innerhalb von 7 Tagen bewegt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI von Canex Metals liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Canex Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 CAD, was als neutral bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+25 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Canex Metals-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es bei Canex Metals keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant geändert, weshalb beide Kriterien mit "Neutral" bewertet werden.

Im Branchenvergleich hat die Canex Metals-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,43 Prozent erzielt, was 10,76 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10,66 Prozent, Canex Metals liegt aktuell 10,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.