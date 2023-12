Canex Energy Aktie: Das ist einfach klasse!

Die aktuelle Dividendenrendite von Skrr Exploration beträgt 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Skrr Exploration besonders positiv diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch weder besonders positive noch negative Themen diskutiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, was sich auch auf Aktieneinschätzungen auswirkt. Langfristig wurde bei Skrr Exploration eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Skrr Exploration beträgt derzeit 20 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 46,43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Skrr Exploration in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.