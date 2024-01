Canex Energy Aktie: Was könnte passieren?

Die Skrr Exploration-Aktie hat in Bezug auf die Dividende gegenüber dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,57 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 %. Dies bedeutet, dass die Bewertung als "Schlecht" eingestuft wird, da die Differenz 3,57 Prozentpunkte beträgt.

In den letzten zwei Wochen wurde Skrr Exploration von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch im letzten Monat weder signifikant höher noch niedriger als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Skrr Exploration-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Skrr Exploration-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,17 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,12 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -29,41 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Skrr Exploration-Aktie auf Basis der Dividende, Anleger-Stimmung, Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse als "Neutral" oder "Gut" bewertet.

