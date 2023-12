Canex Energy Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, der Skrr Exploration liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25 für die Skrr Exploration bewegt sich bei 65, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Skrr Exploration-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,1 CAD weicht somit um -41,18 Prozent ab, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,14 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-28,57 Prozent), was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Skrr Exploration-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Deshalb wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die Skrr Exploration-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Wer aktuell in die Aktie von Skrr Exploration investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,85 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.