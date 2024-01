Candlesdinavia AB Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Candles Scandinavia liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine ähnliche neutrale Situation zeigt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für die Candles Scandinavia bei 46 liegt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen positive Meinungen über Candles Scandinavia überwogen haben, was das Unternehmen als "Gut" einstuft. Dies spiegelt sich auch in der Anlegerstimmung wider, die als angemessen bewertet wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige 200-Tage-Durchschnitt der Candles Scandinavia-Aktie bei 30,88 SEK liegt, was einer Abweichung von -15,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (26,1 SEK) entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt kann die Candles Scandinavia-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen werden.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Candlesdinavia AB-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Candlesdinavia AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Candlesdinavia AB-Analyse.

Candlesdinavia AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...