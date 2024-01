Candlesdinavia AB Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Candles Scandinavia war in den letzten Tagen neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden in den sozialen Medien verzeichnet. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Candles Scandinavia daher eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion mit einem neutralen Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Candles Scandinavia liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 13,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Candles Scandinavia insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Candles Scandinavia mit 27,2 SEK derzeit +29,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -12,48 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Auch die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält Candles Scandinavia für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Candles Scandinavia daher als "Neutral"-Wert betrachtet.