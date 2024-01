Candelaria Mining Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Candelaria Mining wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Candelaria Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50 Punkten, was bedeutet, dass auch auf dieser Basis keine Über- oder Unterbewertung vorliegt. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt dieses derzeit bei 71 für Candelaria Mining. Das bedeutet, dass die Börse 71,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Candelaria Mining zahlt. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV in der "Metalle und Bergbau"-Branche, der bei 324 liegt, wird deutlich, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird Candelaria Mining auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Beim Vergleich der Aktienkurse zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Candelaria Mining eine Rendite von -76,92 Prozent erzielt hat, was mehr als 66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,4 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Candelaria Mining mit 65,53 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Candelaria Mining wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Somit ergibt sich für Candelaria Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".