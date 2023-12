Candelaria Mining Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Candelaria Mining als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Candelaria Mining-Aktie ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 60 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Candelaria Mining-Aktie bei -71,43 Prozent, was mehr als 60 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate von -11,72 Prozent. Auch hier liegt Candelaria Mining mit 59,7 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Candelaria Mining liegt mit einem aktuellen Kurs von 0,015 CAD inzwischen -25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -50 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Candelaria Mining. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.