Candelaria Mining Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Candelaria Mining liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und deutet somit ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Candelaria Mining mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,84 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Candelaria Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -76,92 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -11,42 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -65,5 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite mit -11,42 Prozent im letzten Jahr deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance von 65,5 Prozent führt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Candelaria Mining ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Candelaria Mining derzeit bei 0,03 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,015 CAD aufweist. Dies führt zu einer Distanz zum gleitenden Durchschnitt von -50 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 CAD, was einen Abstand von -25 Prozent zur Aktie bedeutet und somit auch zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.