Candel Therapeutics Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Bei Candel Therapeutics liegt der RSI bei 79,31, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 34,2 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Einschätzung des RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Candel Therapeutics in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird.

Die Analysten bewerten die Candel Therapeutics-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 446,88 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Zur Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich zeigt Candel Therapeutics eine schwache Diskussionsaktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt eine positive Entwicklung, wodurch die Gesamtbewertung für Candel Therapeutics als "Gut" ausfällt.