Candel Therapeutics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Candel Therapeutics. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 61,54 Punkte, was bedeutet, dass Candel Therapeutics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 41,49, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Candel Therapeutics also als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Candel Therapeutics verläuft derzeit bei 1,21 USD, was die Aktie mit "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 1,61 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +33,06 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit bei 1,48 USD liegt, was einer Differenz von +8,78 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet also "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Die Diskussion über Candel Therapeutics war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute positiv eingeschätzt wird und insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktie von Candel Therapeutics eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Candel Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" verliehen.