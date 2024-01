Candel Therapeutics Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Beurteilung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Diskussion im Netz. In Bezug auf Candel Therapeutics zeigt die Diskussionsintensität im Internet in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität. Daher wird dieser Faktor als "schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv verändert, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Candel Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,21 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,28 USD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,07 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Stimmung als "gut" eingestuft.

Von Analysten wird die Candel Therapeutics-Aktie ebenfalls mit "gut" bewertet, basierend auf 1 "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht" Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 446,88 Prozent hin, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Candel Therapeutics eine "gute" Bewertung für die weichen und technischen Faktoren sowie die Analysteneinschätzung.