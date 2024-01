Candel Therapeutics Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Candel Therapeutics liegt bei 18,75, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Candel Therapeutics ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Candel Therapeutics-Aktie beträgt 1,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,47 USD liegt, was eine positive Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,98 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält Candel Therapeutics daher über alle Kategorien hinweg eine Bewertung von "Gut".