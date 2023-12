Candel Therapeutics Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung und die Diskussionen rund um die Candel Therapeutics-Aktie haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,23 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,08 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 0,93 USD, was zu einer guten Bewertung führt, und ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7 und 25 Tage zeigt an, dass die Candel Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Candel Therapeutics laut der Analyse mit "Neutral" angemessen bewertet.