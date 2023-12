Candel Therapeutics Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Candel Therapeutics hat in den letzten Monaten im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Stimmungsänderung geführt hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Auch in den sozialen Medien wurde sie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen über dem gleitenden Durchschnitt lag, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt diese positive Einschätzung und führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine weitere "Gut"-Einstufung für Candel Therapeutics.