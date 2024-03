Candel Therapeutics Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Bewertung einer Aktie kann viel über ihre langfristigen Aussichten aussagen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Analyse der Kommunikation im Internet, die sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt.

Bei Candel Therapeutics zeigen sich interessante Ausprägungen, wenn man die Diskussionsintensität betrachtet. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht ist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 23,14 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Das führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt dagegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für Candel Therapeutics abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 369,8 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Candel Therapeutics liegt bei 51,43, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Gut"-, "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen für die verschiedenen Aspekte der Candel Therapeutics-Aktie.