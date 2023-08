Cancom: Potenzial für Kurssteigerungen - Aktie nicht angemessen bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die Cancom-Aktie wird derzeit von den Analysten als unterbewertet betrachtet, da das aktuelle Kursziel bei 35,70 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial von +49,50% besteht.

• Am 17.08.2023 mit -0,08% am Finanzmarkt

• Kursziel von Cancom bei 35,70 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,71

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Cancom-Aktie eine negative Entwicklung um -0,08%. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Rückgang von -4,17% beobachtet werden. Dies zeigt sich in einer aktuell eher pessimistischen Marktstimmung.

Doch was meinen die Analysten dazu? Vier Experten empfehlen einen Kauf der Wertpapiere und weitere vier sind optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Trends – allerdings ohne Euphorie -, woraus sich für beide Empfehlungen das Rating “Kauf” ergibt. Fünf Branchenkennern ist es jedoch egal...