Cancom: Potenzial für Kursanstieg um fast 40% auf 36,72 EUR

Die Aktie von Cancom hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und am gestrigen Tag mit -0,83% geschlossen. Die Bankanalysten sehen jedoch ein mittelfristiges Kursziel bei 36,72 EUR, was einem Potenzial von +39,51% entspricht.

• Am 17.07.2023 hat Cancom eine Kursentwicklung von -0,83% erreicht

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 36,72 EUR

• Vier Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und vier weitere halten sie für optimistisch

Insgesamt haben sich neun Experten zu Cancom positioniert. Vier davon bewerten die Aktie als “stark kaufen”, während weitere vier das Rating “Kauf” vergeben haben. Fünf Experten sehen die richtige Positionierung als “halten” an und nur einer fordert den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,71 und unterstützt damit die positive Einschätzung...