Cancom: Potenzial für Kursanstieg - 37,74 € im Blick

Laut Analysten ist die Aktie von Cancom derzeit unterbewertet und bietet Investoren ein erhebliches Potential.

Das mittelfristige Kursziel beträgt 37,74 € mit einem Risiko von -15,00% bei falscher Einschätzung.

• Am 28.04.2023 stieg die Cancom-Aktie um +2,04%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,74 €

• Das Guru-Rating kletterte auf 66,67 nach zuvor 0,00

Cancom konnte gestern am Markt einen Anstieg um +2,04% verzeichnen.

In den vergangenen fünf Handelstagen legte das Unternehmen eine positive Entwicklung vor und gewann insgesamt +5,53% an Wert.

Der Markt scheint also momentan optimistisch eingestellt zu sein.

Die Bankanalysten schätzen das Potenzial der Aktie ebenfalls positiv ein und sehen sie durchschnittlich bei einem mittelfristigen Kursziel von 37,74€.

