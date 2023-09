Cancom: Potenzial für 32,13 EUR Kursziel

Die Aktie von Cancom hat in den letzten Tagen eine leicht negative Kursentwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Minus von -2,10% verzeichnet. Insgesamt summiert sich die Performance der vergangenen Handelswoche allerdings auf +0,88%, was einen neutralen Trend im Markt signalisiert.

Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung könnte darin liegen, dass Analysten das tatsächliche Potenzial der Aktie noch nicht ausreichend berücksichtigt haben. So liegt das mittelfristige Kursziel laut einer Durchschnittsbewertung von Bankanalysten bei 32,13 EUR – ein Pluspotenzial von +27,50%.

Aktuell bewerten drei Analysten die Aktie als stark kaufenswert und weitere drei als Kaufempfehlung. Sieben Experten halten sie für haltenswert und nur ein Experte empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,50 unverändert positiv und...