Cancom: Potenzial für 29,16% Kursanstieg - Zielkurs von 37,74 EUR

Die Aktie von Cancom konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,76% verzeichnen. Über die gesamte Handelswoche hinweg ergibt sich hiermit ein Ergebnis in Höhe von +1,18%. Dies lässt den Markt derzeit relativ optimistisch erscheinen. Doch wie sehen die Analysten das?

Aktuell beurteilen 4 Experten die Aktie als starken Kauf und weitere 5 geben eine “Kauf”-Einschätzung ab. Neutral positionieren sich hingegen 5 Analysten mit einem “Halten”-Rating. Eine Verkaufsempfehlung spricht lediglich ein Experte aus.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei Cancom laut Bankanalysten aktuell bei 37,74 EUR. Demnach besteht für Investoren ein Potenzial in Höhe von +29,16%, sofern diese Einschätzung zutrifft. Ein positiver Trend der vergangenen Zeit unterstützt jedoch nicht alle Analysteneinschätzungen gleichermaßen.

