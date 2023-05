Cancom: Kursziel von 37,74 EUR eröffnet Anlegern ein Potenzial von +30,77%

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die Cancom-Aktie wird derzeit nach Ansicht von Analysten am Markt unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,74 EUR und bietet Investoren damit ein Potenzial von +30,77%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts eines schwachen Trends in letzter Zeit.

Am 25.05.2023 legte die Aktie um +0,91% zu und erreichte dabei eine durchschnittliche Bewertung (“Guru-Rating”) von 3,73 Punkten.

Zusammenfassend:

– Cancom-Aktie wird als unterbewertet angesehen

– Mittelfristiges Kursziel bei 37,74 EUR (+30,77% Potenzial)

– Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73 Punkten